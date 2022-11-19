Adana Demirspor'da Hulk imzaya!

Süper Lig'de sezon öncesi İtalyan santrfor Balotelli ile geçtiğimiz günlerde de Rus golcü Dzyuba ile yollarını ayıran Adana Demirspor, kolları sıvadı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Balotelli takımdan erken gitseydi, listemizde Suarez, Cavani, Pato ve Hulk gibi bazı oyuncular vardı. Bunlarla görüşmeler yapacaktık ama Mario bizi o kadar oyaladı ki kimseyle görüşemedik" ifadelerini kullanırken, listedeki Hulk'la yeniden görüşmelere başlandığı öğrenildi ve imza aşamasına gelindiği bildirildi.

ŞUTLARI FÜZE GİBİ

Brezilya'da A. Mineiro'da ter döken 36 yaşındaki sambacının sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Futbol kariyerinde Portekiz devi Porto ve Rusya'nın güçlü takımlarından Zenit gibi kulüplerde forma giyen, 687 maçta 369 gol, 197 asist katkısı bulunan yıldız santrfor, 2009-2016 yılları arasında Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı 48 karşılaşmada da 11 kez fileleri havalandırdı. Sert şutlarıyla tanınan Hulk, takım kaptanlığını yaptığı Atletico Minerio'da forma giydiği 114 karşılaşmada 65 gol atıp 18 asist yaptı. Bu sezon 49 maçta 29 gol, 5 asist katkısı sağladı.

4 GOL KRALLIĞI, 13 ŞAMPİYONLUK

Tam bir kupa koleksiyoncusu olan Hulk, Rusya'da 3 kez yılın futbolcusu seçildi. Portekiz, Brezilya, Rusya ve Japonya'da gol krallığı yaşadı. Porto takımıyla 1 kez Avrupa Ligi, 4 kez lig, 3 kez kupa ve 4 kez Süper Kupa şampiyonluğunu tattı. Brezilya Milli Takımı'yla 2013'te Konfederasyon Kupası'nı da kaldırdı.