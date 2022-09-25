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Adana Demirspor'da Montella'dan Galatasaray sözleri: Avantaj bizde

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, “G.Saray güçlü rakip ama evimizde oynamanın avantajıyla gülen taraf biz olacağız” dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 06:50
Adana Demirspor'da Montella'dan Galatasaray sözleri: Avantaj bizde

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, cumartesi günü karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu. Milli ara öncesinde Antalyaspor deplasmanında mücadele gücü yüksek bir oyunla farklı galibiyet elde ettiklerini belirten İtalyan çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Tıpkı o maçta olduğu gibi, güçlü rakibimiz Galatasaray'a karşı da tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Ayaklarımızın her zaman yere basması gerekiyor. O yüzden kendi performansımızı yansıtmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Her maçta daha iyisini yapmayı arzuluyoruz. Evimizde oynamanın avantajıyla sahadan üç puanla ayrılacak ve liderlik koltuğunda oturmaya devam edeceğiz."

ONYEKURU YETİŞSİN
Adana Demirspor'da sakatlığı bulunan Onyekuru için seferberlik ilan edildi. Bu sezon 7 maçta 2 gol ve 2 asistle 4 gole direkt katkı sağlayan Nijeryalı yıldızın maç gününe kadar hazır duruma getirilmesine çalışılıyor. Güney ekibinde Belhanda, Emre Akbaba, Belhanda ve Ndiaye eski takımına rakip olacak.

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