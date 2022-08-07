Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Giresunspor - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 1. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Adana Demirspor kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Adana Demirspor maçı 7 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.