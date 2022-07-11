Haberler Adana Demirspor Şimşek Henry

Şimşek Henry

Mavi-Şimşekler, G.Saray’ın Nijeryalı eski yıldızını Olympiakos’tan satın alma opsiyonuyla kiraladı. 25 yaşındaki sol açık, “Taraftarlar tüm kupaları kazanmak için hazır olsun” dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Şimşek Henry

Ligde ilk 5'i hedefleyen Adana Demirspor, transfere hızlı girdi. Mavi-Şimşekler, kaleye Y.Malatya'dan Ertaç Özbir, Adana'dan Karacic, stopere B.Stip'ten Manev, sol beke İspanyol ekibi R.Sociedad'dan Rodrigues, Bolu'dan Abdurrahim Dursun, sağ kanada Rize'den Yusuf Sarı, orta sahaya Aris'ten Ndiaye, Ionikos'tan Aosman ve sağ kanada Trabzon'dan Salih Kavrazlı'yı alırken, 10. transferinde bombayı patlattı. Adana ekibi, Olympiakos'la 2025'e kadar kontratı olan Henry Onyekuru'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiraladı.

EN BÜYÜK KULÜP

Olympiakos'ta 27 maçta 1 gol, 1 asistle beklenen katkıyı sağlayamayan 25 yaşındaki Nijeryalı sol açık, Yunan temsilcisiyle şampiyonluk yaşadı. G.Saray'da iki dönem oynayan, 2018-19'da lig ve kupa şampiyonluğu tadan genç yıldız, "Eski takım arkadaşlarım, Demirspor'un birkaç yıl içinde Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olacağını söylediler. Burada %100'ümü vereceğim ve sonrasında taraftarlar tüm kupaları kazanmak için hazır olsunlar" dedi.

YUNUS'TA YIKILDIK

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, daha önce maliyetten dolayı istemedikleri ancak son anda tekrar önerilen Onyekuru'yla yoğun bir diplomasiden sonra anlaştıklarını açıkladı. Başkan Sancak, "Yunus'tan dolayı ağzımız yandı. Eğer satın alırsak, 3 yıllık imzalayacağız" dedi.

ARDA TAMAM ALİ SIRADA

Başkan Murat Sancak, Onyekuru dışında yine transfer müjdesi verdi. Sancak, "F.Bahçe'den büyük ihtimalle sol kanat Arda Okan'ı alacağız, G.Saray'dan santrfor Ali Yavuz var. Bunları güzel harmanlayıp, önümüzdeki seneye daha güçlü bir şekle getireceğiz" diye iddialı konuştu.

KALEYE DE GORAN KARACIC GELDİ

Adana Demirspor, Bosna Hersekli kaleci Goran Karacic'i de aldı. Bonservisi elindeki 25 yaşındaki eldivenle 3+1 yıllık imza atıldı. 1. Lig ekibi Adanaspor'dan ayrılan 1.96 boyundaki Karacic, geçen sezon 20 maçta 14 gol yedi, 10 maçta kalesini gole kapattı.

DİĞER
Hakan Sabancı'nın gözde aşk yuvası battı! Çapkınlığı ile bilinen Hakan Sabancı'nın lüks teknesi sulara gömüldü!
Mersin'de şoförün ihmali ölüm getirdi! Kapısı açık minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti: O anlar kamerada
Fırtına'dan stoper hamlesi! İlk teklif sunuldu
Gueye'de gözler Campos'ta! Galatasaray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Henry Onyekuru resmen formayı giydi!
Adana Demirspor'dan kaleye takviye!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Bayram tatilinde hava nasıl olacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İdmana çıktı İdmana çıktı 06:31
Fener havalarda! Fener havalarda! 00:31
Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere kutlama! Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere kutlama! 00:31
Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım 00:28
Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım 00:26
Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! 23:59
Daha Eski
Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! 23:58
Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! 23:53
Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! 23:53
Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! 23:37
Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! 23:34
Orta sahaya sürpriz isim! Pazarlıklar son aşamada Orta sahaya sürpriz isim! Pazarlıklar son aşamada 23:29