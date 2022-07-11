Şimşek Henry

Ligde ilk 5'i hedefleyen Adana Demirspor, transfere hızlı girdi. Mavi-Şimşekler, kaleye Y.Malatya'dan Ertaç Özbir, Adana'dan Karacic, stopere B.Stip'ten Manev, sol beke İspanyol ekibi R.Sociedad'dan Rodrigues, Bolu'dan Abdurrahim Dursun, sağ kanada Rize'den Yusuf Sarı, orta sahaya Aris'ten Ndiaye, Ionikos'tan Aosman ve sağ kanada Trabzon'dan Salih Kavrazlı'yı alırken, 10. transferinde bombayı patlattı. Adana ekibi, Olympiakos'la 2025'e kadar kontratı olan Henry Onyekuru'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiraladı.

EN BÜYÜK KULÜP

Olympiakos'ta 27 maçta 1 gol, 1 asistle beklenen katkıyı sağlayamayan 25 yaşındaki Nijeryalı sol açık, Yunan temsilcisiyle şampiyonluk yaşadı. G.Saray'da iki dönem oynayan, 2018-19'da lig ve kupa şampiyonluğu tadan genç yıldız, "Eski takım arkadaşlarım, Demirspor'un birkaç yıl içinde Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olacağını söylediler. Burada %100'ümü vereceğim ve sonrasında taraftarlar tüm kupaları kazanmak için hazır olsunlar" dedi.

YUNUS'TA YIKILDIK

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, daha önce maliyetten dolayı istemedikleri ancak son anda tekrar önerilen Onyekuru'yla yoğun bir diplomasiden sonra anlaştıklarını açıkladı. Başkan Sancak, "Yunus'tan dolayı ağzımız yandı. Eğer satın alırsak, 3 yıllık imzalayacağız" dedi.

ARDA TAMAM ALİ SIRADA

Başkan Murat Sancak, Onyekuru dışında yine transfer müjdesi verdi. Sancak, "F.Bahçe'den büyük ihtimalle sol kanat Arda Okan'ı alacağız, G.Saray'dan santrfor Ali Yavuz var. Bunları güzel harmanlayıp, önümüzdeki seneye daha güçlü bir şekle getireceğiz" diye iddialı konuştu.

KALEYE DE GORAN KARACIC GELDİ

Adana Demirspor, Bosna Hersekli kaleci Goran Karacic'i de aldı. Bonservisi elindeki 25 yaşındaki eldivenle 3+1 yıllık imza atıldı. 1. Lig ekibi Adanaspor'dan ayrılan 1.96 boyundaki Karacic, geçen sezon 20 maçta 14 gol yedi, 10 maçta kalesini gole kapattı.