Haberler Adana Demirspor Arda'yı İstiyoruz

Arda'yı İstiyoruz

Adana Demirspor Başkanı Sancak, Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Kurtulan’ı istediklerini söyledi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 06:50
Arda'yı İstiyoruz

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kaleci ve kanat transferine öncelik vereceklerini belirten Başkan Sancak, "Rizespor kalecisi Gökhan Akkan ile ilgilendik. Goran Karacic'i istedik. Hedefimiz Muric. Sonuçlanırsa eğer ilk hedefimiz Muric. Yerli kaleci bulursam almak istiyorum. Fenerbahçe'den Arda Okan Kurtulan'la görüşüyoruz. Artık kiralık oyuncu istemiyoruz. Bize eğer satın alma opsiyonlu vereceklerse oyuncu alacağız. Ya da ortak olacağız. Ben alıp, parlatacağım sonra alamayacağım bonservis olacak" diye konuştu.


19 yaşındaki Arda, geçen sezon U19 Ligi'nde 8 gol, 4 asist yaptı.


Balo'nun yerine çilek Başkan Murat Sancak, İtalyan yıldız golcüleri Balotelli'nin transferi hakkında da açıklamalarda bulundu. Başkan Sancak, "Balotelli'nin sözleşmesini '4 milyon euro üstüne transfer olursa, üstü oyuncu ve menajerin olacak' şeklinde yaptık. Eğer Balotelli giderse çilek transferi yaparız" diye konuştu.

DİĞER
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan kızları Su ile birlikte Alaçatı’da tatilde! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları güzelliğiyle dikkat çekti!
ABD'nin Texas'ta göçmen olduğu düşünülen 46 kişi bir kamyonda ölü bulundu!
Çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar
Emre Mor F.Bahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ndiaye Demir'de
Demirspor'dan transfer bombası! 3 yıllık imza
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Asgari ücret zammı için toplantı ne zaman?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vedat müjdesi! Vedat müjdesi! 06:28
Galatasaray'dan El Shaarawy bombası! Galatasaray'dan El Shaarawy bombası! 01:45
Galatasaray'dan El Shaarawy bombası! Galatasaray'dan El Shaarawy bombası! 01:44
Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı'ndan altın madalya Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı'ndan altın madalya 01:33
Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı'ndan altın madalya Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı'ndan altın madalya 01:31
Emre Mor Fenerbahçe'de Emre Mor Fenerbahçe'de 01:30
Daha Eski
Emre Mor F.Bahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı Emre Mor F.Bahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı 22:58
Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız 23:07
Galatasaray'da orta saha transferini bitiriyor! Ndombele... Galatasaray'da orta saha transferini bitiriyor! Ndombele... 23:25
Marcao transferinde flaş gelişme! Gönlündeki takım... Marcao transferinde flaş gelişme! Gönlündeki takım... 23:59
Beşiktaş Cezayirli forvet Adam Ounas'ı takibe aldı! Beşiktaş Cezayirli forvet Adam Ounas'ı takibe aldı! 00:58
Filenin Sultanları 2’de 2 yaptı Filenin Sultanları 2’de 2 yaptı 01:15