Arda'yı İstiyoruz

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kaleci ve kanat transferine öncelik vereceklerini belirten Başkan Sancak, "Rizespor kalecisi Gökhan Akkan ile ilgilendik. Goran Karacic'i istedik. Hedefimiz Muric. Sonuçlanırsa eğer ilk hedefimiz Muric. Yerli kaleci bulursam almak istiyorum. Fenerbahçe'den Arda Okan Kurtulan'la görüşüyoruz. Artık kiralık oyuncu istemiyoruz. Bize eğer satın alma opsiyonlu vereceklerse oyuncu alacağız. Ya da ortak olacağız. Ben alıp, parlatacağım sonra alamayacağım bonservis olacak" diye konuştu.



19 yaşındaki Arda, geçen sezon U19 Ligi'nde 8 gol, 4 asist yaptı.



Balo'nun yerine çilek Başkan Murat Sancak, İtalyan yıldız golcüleri Balotelli'nin transferi hakkında da açıklamalarda bulundu. Başkan Sancak, "Balotelli'nin sözleşmesini '4 milyon euro üstüne transfer olursa, üstü oyuncu ve menajerin olacak' şeklinde yaptık. Eğer Balotelli giderse çilek transferi yaparız" diye konuştu.