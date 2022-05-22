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Adana Demispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 38. ve son haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demispor ile Göztepe kozlarını paylaşacak ve müsabakayı Adem Cinek yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 11:03
Adana Demispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

📺 Adana Demispor - Göztepe maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demispor ile Göztepe kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Adana Demispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demispor - Göztepe maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da BeIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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