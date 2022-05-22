Adana Demispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demispor ile Göztepe kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Adana Demispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demispor - Göztepe maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da BeIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.