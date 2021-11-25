Kasımpaşa’ya dikkat!

Altay deplasmanından galibiyetle dönen Adana Demirspor, sahasındaki Kasımpaşa maçına hazırlanıyor. Ligde üst üste hak ettikleri iki galibiyet aldıklarını vurgulayan teknik direktör Montella, "Biz bunları düşünmeyeceğiz, direkt rakibimiz Kasımpaşa'ya konsantre olacağız. Çünkü Y.Malatya (0-2) maçında olduğu gibi tuzak bir maç olabilir. Kendi performansımızla devamlılık göstererek sonuca ulaşmalıyızı" dedi. Rakibe karşı özel taktikler uyguladıklarını belirten takım kaptanı Gökhan İnler de galibiyet hedeflediklerini söyledi.