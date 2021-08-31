Montella geliyor

Adana Demirspor'u 26 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Aybaba'nın bu kararı takımın yıldızları Balotelli ve Belhanda ile yaşadığı sorunlara bağlanırken, Başkan Murat Sancak konunun alınan sonuçlarla ilgili olduğunu söyledi. Mavi-Şimşekler'de teknik direktör adayları arasında İtalyan Vincenzo Montella da yer alıyordu. Yapılan son görüşmelerin ardından Montella ile el sıkışıldı. Demirspor, ünlü İtalyan hocayı kısa bir süre içerisinde Adana'ya getirecek.



MİLAN VE ROMA'YI ÇALIŞTIRDI

Futbolculuğu döneminde Roma'nın efsane isimleri arasındaki 47 yaşındaki Montella, teknik direktörlük kariyerine de Roma'da başladı. Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve tekrar Fiorentina'da görev yaptı. Sıklıkla 3-5-2 sistemini tercih eden başarılı teknik adam, son olarak görev yaptığı Fiorentina'dan 2019-20'de 21 Aralık 2019'da ayrıldı. O tarihten beri boşta olan genç çalıştırıcı, futbolculuğu döneminde 20 kez İtalya Milli Takımı'nda da ter döktü.



Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Samet Aybaba'nın ayrılı- ayrılığının tamamen sportif bir ğının karar olduğunu savundu. Sancak, "Bu ayrılığın al- altında başka bir şey yok. tında Üç maçta alınan 2 puan bizi böyle bir karar almaya itti. Bu kararı 3 hafta sonra vermektense bu hafta almak daha iyi diye dü- düşündük" diye konuştu.