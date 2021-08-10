Son dakika transfer haberleri | Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fenerbahçeli Caner Erkin, Sinan Gümüş ve Steven Caulker açıklaması!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in yeni takımının Çaykur Rizespor olacağı konuşulurken, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan da yıldız futbolcu ile ilgili bir açıklama geldi.

Sancak, Caner Erkin'in gündemlerinde olmadığını söylerken Caulker ile ilgilendiklerini belirtti;

"Caulker gündemimize geldi. Stoper için 3-4 alternatifimiz var, onlardan birini alacağız. Bizim gençleri geliştirecek lider bir oyuncu arıyoruz. Caner Erkin de gündemimizde yok. Belki Caner Erkin, Gökhan Gönül ile Çaykur Rizespor'da buluşur. Büyük ihtimalle de orası olacak"

Sinan Gümüş hakkında da konuşan Başkan Sancak, "Sinan Gümüş gündeme geldi ama bonservisi olduğu için beklemedeyim." dedi.