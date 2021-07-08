Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'dan bir bomba daha! David Luiz'e teklif yapıldı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, transferde vites arttırdı...

Sezona damga vuracak transferler gerçekleştiren Akdeniz ekibi; Mario Balotelli ve Belhanda bombasının ardından dünya yıldızı David Luiz'e kancayı attı.

İtalya gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Adana Demirspor'un kariyerinde PSG, Arsenal ve Chelsea gibi takımlarda forma giyen Brezilyalı yıldız David Luiz'i için girişimlere başladığı kaydedildi.

TEKLİF 2 YILLIK

Adana Demirspor'un, 34 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık kontrat önerdiği ve beklemeye geçtiği kaydedildi.

Premier Lig'de 213 maça çıkan tecrübeli stoper, 14 gol ve 8 asistlik skor katkısında bulundu.