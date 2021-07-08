Haberler Adana Demirspor Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'dan bir bomba daha! David Luiz'e teklif yapıldı

Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'dan bir bomba daha! David Luiz'e teklif yapıldı

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in transferde şov yapan yeni ekibi Adana Demirspor, transferde durmak bilmiyor... Sezona damga vuracak transferler gerçekleştiren Akdeniz ekibi, Mario Balotelli ve Belhanda'nın ardından bir dünya yıldızına daha kadrosuna katmak istiyor. Adana Demirspor, Brezilyalı stoper David Luiz için girişimlere başladı ve resmi teklifini de yaptı. İşte tüm detaylar... | fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:01
Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'dan bir bomba daha! David Luiz'e teklif yapıldı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, transferde vites arttırdı...

Sezona damga vuracak transferler gerçekleştiren Akdeniz ekibi; Mario Balotelli ve Belhanda bombasının ardından dünya yıldızı David Luiz'e kancayı attı.

İtalya gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Adana Demirspor'un kariyerinde PSG, Arsenal ve Chelsea gibi takımlarda forma giyen Brezilyalı yıldız David Luiz'i için girişimlere başladığı kaydedildi.

TEKLİF 2 YILLIK

Adana Demirspor'un, 34 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık kontrat önerdiği ve beklemeye geçtiği kaydedildi.

Premier Lig'de 213 maça çıkan tecrübeli stoper, 14 gol ve 8 asistlik skor katkısında bulundu.

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