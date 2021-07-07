Son dakika transfer haberleri | Balotelli resmen Adana Demirspor'da! 3 yıllık sözleşme

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona kısa bir süre kala takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor da transferin flaş takımı olmayı başardı. Galatasaray ile yollarını ayıran Belhanda'yı kadrosuna katan Mavi Şimşekler, bir bomba daha patlattı. Dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli, 3 yıl boyunca Adana Demirspor forması giyecek.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklama şöyle;

"Bugün Adana Demirspor'umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak."

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Mavi Şimşekler, Balotelli'yi işte bu videoyla duyurdu;