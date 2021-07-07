Son dakika transfer haberleri | Balotelli resmen Adana Demirspor'da! Bu video ile duyuruldu

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona kısa bir süre kala takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor da transferin flaş takımı olmayı başardı. Galatasaray ile yollarını ayıran Belhanda'yı kadrosuna katan Mavi Şimşekler, bir bomba daha patlattı. Dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli, 3 yıl boyunca Adana Demirspor forması giyecek. Mavi Şimşekler, Balotelli'yi işte bu videoyla duyurdu. | Son dakika transfer haberleri