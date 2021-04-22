Haberler A2 Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri: Ümit Milli Takım'ın 2023 Avrupa Şampiyonası elemeleri fikstüründe değişiklik!

Son dakika spor haberleri: 'ın 2023 Avrupa Şampiyonası elemeleri fikstüründe değişiklik!

Son dakika spor haberleri... 'nın fikstüründe 8 Haziran'da ile oynayacağı maç 12 Ekim'e alındı.

A2 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 16:24
Son dakika spor haberleri: Ümit Milli Takım'ın 2023 Avrupa Şampiyonası elemeleri fikstüründe değişiklik!

'nın fikstüründe değişikliğe gidildi. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takımın 8 Haziran'da deplasmanda ile oynayacağı karşılaşma 12 Ekim'e alındı. Bu değişikliğin ardından , eleme grubundaki ilk maçını 3 Eylül'de sahasında ile yapacak.

Ümit Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki maç programı şöyle:

3 Eylül 2021: Türkiye-Belçika

7 Eylül 2021: Türkiye-

12 Ekim 2021: Kazakistan-Türkiye

12 Kasım 2021: Belçika-Türkiye

16 Kasım 2021: Türkiye-

25 Mart 2022: İskoçya-Türkiye

10 Haziran 2022: Türkiye-Kazakistan

14 Haziran 2022: Danimarka-Türkiye



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