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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Ümitlendik

Ümitlendik

, 2021 U21 grubundaki 7’nci maçında Andorra’yı 1-0 yenerek moral buldu.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 U21 3. Grup'taki 7. maçında konuk ettiği Andorra'yı 1-0 yendi. İkinci galibiyetimizi getiren golü Güven Yalçın attı.

  1. 5.9.2020
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