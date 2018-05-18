20 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Altı 'nın aday kadrosu açıklandı

    20 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

    Fransa'nın Marsilya kentinde 26 Mayıs-10 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Maurice Revello Turnuvası'nda mücadele edecek Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

    (TFF) yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 21 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00'de İstanbul'daki Limak Eurasia Luxury Otel Kavacık'ta toplanacak.

    Toplam 12 ülkenin milli takımlarının yer alacağı turnuvada ekipler, 4'erli 3 grupta mücadele edecek. Türkiye, C Grubu'nda Kanada, Japonya ve Portekiz ile yer alacak. Organizasyonda ayrıca İngiltere, Çin, Meksika, Katar, Fransa, , İskoçya ve Togo da mücadele edecek.

    Altı 'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

    Kaleciler: Muhammed Şengezer (Bursaspor), Altay Bayındır (MKE Ankaragücü)

    Defans: Adil Demirbağ (), Fatih Aksoy (Beşiktaş), Gökhan Kardeş (Juventus Bükreş), Savaş Polat (Konya Anadolu Selçukspor), Tuncer Duhan Aksu (İstanbulspor), Abdürrahim Dursun (Trabzonspor), Merih Demiral ( II)

    Orta saha: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), Barış Alıcı (Altınordu), Harun Alpsoy (Antalyaspor), Eslem Öztürk (İstanbulspor), Furgan Polat (Eskişehirspor), Alican Özfesli (Altınordu), Muhammed Enes Durmuş (Göztepe), Mustafa Eskihellaç (Evkur Yeni Malatyaspor), Yusuf Sarı (Olympique Marsilya)

    Forvet: Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Mücahit Can Akçay (Konya Anadolu Selçukspor)

    1. 18.5.2018 17:33
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