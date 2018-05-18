20 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Fransa'nın Marsilya kentinde 26 Mayıs-10 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Maurice Revello Turnuvası'nda mücadele edecek 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 21 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00'de İstanbul'daki Limak Eurasia Luxury Otel Kavacık'ta toplanacak.
Toplam 12 ülkenin milli takımlarının yer alacağı turnuvada ekipler, 4'erli 3 grupta mücadele edecek. Türkiye, C Grubu'nda Kanada, Japonya ve Portekiz ile yer alacak. Organizasyonda ayrıca İngiltere, Çin, Meksika, Katar, Fransa, Güney Kore, İskoçya ve Togo da mücadele edecek.
20 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Muhammed Şengezer (Bursaspor), Altay Bayındır (MKE Ankaragücü)
Defans: Adil Demirbağ (Adana Demirspor), Fatih Aksoy (Beşiktaş), Gökhan Kardeş (Juventus Bükreş), Savaş Polat (Konya Anadolu Selçukspor), Tuncer Duhan Aksu (İstanbulspor), Abdürrahim Dursun (Trabzonspor), Merih Demiral (Sporting Lizbon II)
Orta saha: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), Barış Alıcı (Altınordu), Harun Alpsoy (Antalyaspor), Eslem Öztürk (İstanbulspor), Furgan Polat (Eskişehirspor), Alican Özfesli (Altınordu), Muhammed Enes Durmuş (Göztepe), Mustafa Eskihellaç (Evkur Yeni Malatyaspor), Yusuf Sarı (Olympique Marsilya)
Forvet: Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Mücahit Can Akçay (Konya Anadolu Selçukspor)
- 18.5.2018 17:33
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Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
20 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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