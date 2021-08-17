Son dakika spor haberi: Olimpiyat üçüncüsü Milli Güreşçi Taha Akgül memleketi Sivas'a döndü!

Memleketi Sivas'a gelen Olimpiyat üçüncüsü güreşçi Taha Akgül'ü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, şube müdürleri, ailesi ve sporcular ile çok sayıda vatandaş karşıladı. Davul zurna eşliğinde karşılanan başarılı sporcu burada basın mensuplarına poz verdi.

Akgül, "Olimpiyatlarda Sivasımıza altın madalya getirmek istiyorduk. Tüm hazırlıklarımızı bu şekilde yapmıştık. 2020'de ciddi bir operasyon geçirdim, ameliyat olmuştum. Pandemi döneminde de hiçbir müsabakaya giremedik. İlk girdiğim müsabaka 2021'de Avrupa Şampiyonası oldu. Orada ciddi rakiplerimi yenerek Avrupa Şampiyonu oldum 8. kez ve serbest güreşte dünyada rekor olduk. 1 buçuk yıl ara verip gelip Avrupa Şampiyonu olmak kolay değil. Peşine de 3 ay sonra olimpiyatlarda bronz madalya nasip oldu. Buraya hem Avrupa Şampiyonluğu madalyamı hem de olimpiyat üçüncülüğü madalyamı getirdim. İkisini birlikte kutluyoruz. Hamdolsun, oradan boş da dönebilirdim. 2. Olimpiyat madalyasını aldım. Olimpiyat madalyası ve olimpiyatlar çok değerli. Olimpiyatlara katılabilmek de çok önemli. Ben Sivas'ta yetiştim ve her şampiyonluğumda altın madalya getiriyorum. Tokyo'dan bir madalyayı da Sivas'ı getirmiş oldum. Sivas'ımıza bir olimpiyat madalyası daha getirdim ve bunun gururunu yaşıyorum. İnşallah alttan gelen kardeşlerimize örnek olurum ve onlar da bu başarıyı yakalarlar" dedi.



"GÜREŞ OLARAK YÜKÜMÜZ ÇOK AĞIRDI"

Bir gazetecinin "Olimpiyatlarda Türkiye ilk kez tarihinde 13 madalya kazandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Akgül, "Tarihi bir rekoru başardık ve 13 madalya alındı. Türkiye Cumhuriyeti'nin en çok madalya alınan olimpiyatı oldu. Diğer branşlarda da başarıların gelmesi bizleri sevindiriyor. Çünkü gerçekten güreş olarak bizim yükümüz çok ağırdı. Olimpiyat tarihinde 29 altın madalyamız vardı. Artık diğer branşlardan da bosktan, okçuluktan, cimnastikten madalya alabileceğimizi gösterdik. 13 sayısı olimpiyat olarak başarılı ama 80 milyonluk bir ülkeye baktığımızda 20 milyonluk genç nüfus, 13 madalya bana göre çok da büyük bir başarı değil. İnşallah gelecek olimpiyatlarda madalya sayılarını artırırız diye düşünüyorum. Tabii ki yine de büyük bir başarı elde ettik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, Taha Akgül'ü tebrik ederek, "Şehrimizdeki tüm gençler Taha Akgül'ü örnek alıyor. Biz Taha Akgül'e inanıyoruz ve güveniyoruz yine İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı göndere çekecektir" dedi.

Başarılı güreşçi daha sonra buradan konvoy halinde şehir merkezine geçerek bir dizi ziyarette bulundu.