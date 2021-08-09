Hoşça kal Tokyo

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları 16 gün sürdü ve madalya müsabakalarının ardından tamamlandı. Uzak Doğu'da ülkemizi 18 spor dalında tam 108 sporcu temsil etti. Ay-yıldızlılar, iki kez birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Okçuluk branşında Mete Gazoz ve kadınlar boksta Busenaz Sürmeneli altın madalyayı kazanmayı başardı ve İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletti. İki yıldızımızı, boksta Buse Naz Çakıroğlu ve karatede Eray Şamdan takip etti ve gümüş madalya alarak turnuvayı ikinci sırada bitirdi.

OLİMPİYATLARDA NE YAPTIK?

ATLETİZM

SIRIKLA atlamada Ersu Şaşma, 5.65 metreyle en iyi 12 atlet arasına girdi. Bu alanda finale kalan ilk Türk atlet oldu. ÜÇ adım atlamada Necati Er, 17.13'lük atlayışıyla 1948'den bu yana ilk kez finale kalan Türk sporcu oldu. CIRIT atmada Eda Tuğsuz 62.31m derecesiyle finale kalarak bunu başaran ilk kadın sporcumuz oldu. 5. kez Olimpiyat Oyunları'nda yarışan Eşref Apak çekiç atmada 17 yıl sonra finale kaldı.

ATICILIK

ERKEKLER 10m Havalı Tüfek disiplininde olimpiyat tarihimizde ilk defa kota aldık. Ömer Akgün tarihimizde ilk defa finale kaldı ve olimpiyat dördüncüsü oldu.

BOKS

BUSE Naz Çakıroğlu kadın boksunda Türkiye'ye ilk madalyayı getiren sporcu olurken, Busenaz Sürmeneli ise ilk altın madalyayı kazanan boksör olarak tarihe geçti.

CİMNASTİK

ARTISTIK cimnastikte 4 sporcu ile 7 farklı disiplinde finale kalarak en yüksek sayıda kota alan tek ülke olduk. Ferhat Arıcan paralel barda bronz alarak ülkemize ilk madalyayı getirdi. ESKRİM FLÖRE disiplininde İrem Karamete, dünya klasman sıralamasından kota alan ilk eskrim sporcumuz oldu.

GÜREŞ

YASEMIN Adar, olimpiyatlarda madalya kazanan ilk kadın güreşçimiz oldu. Bronz alan Rıza Kayaalp, 3 olimpiyat madalyasına ulaşan tarihteki 4. sporcumuz oldu. 2016'da altın alan Taha Akgül, Tokyo'da bronz kazandı.

OKÇULUK

METE Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta altın madalya kazanarak Türkiye'ye olimpiyatlardaki ilk madalyasını getirdi.

KARATE

KARATE, Olimpiyat Oyunları'nda ilk defa yer aldı. Toplam 8 disiplinde en fazla bir ülkeden 8 sporcunun katıldığı karate branşında 7 sporcu ile Japonya'dan sonra en fazla sporcu ile katılan ülke olduk. Eray Şamdan gümüş, Merve Çoban bronz, Ali Sofuoğlu bronz ve Uğur Aktaş bronz madalya elde etti.

TEKVANDO

KADINLARDA 4 olimpik sıklette de olimpiyat kotası alırken, ülkemiz ilk kez Olimpiyat Oyunları'nda kadınlarda tüm sıkletlerde katılım sağladı. Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber ile bronz madalya kazandığımız tekvandoda, böylece üst üste 6. olimpiyattan da madalya ile ayrıldık.

VOLEYBOL

KADIN Voleybol Takımımız; 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, olimpiyat tarihimizde ilk kez gruptan çıkmayı başararak çeyrek finale yükseldi.

YELKEN

BESTE Kaynakçı ve Okyanus Arıkan, olimpiyat tarihinde Türkiye adına kadınlar 470 sınıfındaki ilk kotayı elde etti. 470 sınıfında Deniz Çınar ve Ateş Çınar ile Finn sınıfında mücadele eden Alican Kaynar, yelken branşında olimpiyatlarda ilk kez finale kalarak madalya turunda yarışma başarısı gösterdiler.

YÜZME

A barajını geçen en fazla sporcu ile katıldığımız Olimpiyat Oyunları oldu. Yüzmede, kadınlar 4×200 metre serbest bayrak takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı. Türkiye, tarihinde ilk defa yüzme bayrak takımı ile olimpiyatlara katıldı.