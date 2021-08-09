Haberler Tokyo 2020 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli sporculara tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli sporculara tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden milli sporcuları tebrik etti. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokyo 2020’den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır." dedi.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 13:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli sporculara tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyatlarda madalya alan sporcuları tebrik etti.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti;

"Tokyo 2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye'yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler #TeamTürkiye."

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