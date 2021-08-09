Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli sporculara tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyatlarda madalya alan sporcuları tebrik etti.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti;
"Tokyo 2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye'yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler #TeamTürkiye."
#Tokyo2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 9, 2021
Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye'yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler #TeamTürkiye. pic.twitter.com/3rkeLScino