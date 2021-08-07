Süleyman 3.’lük maçında

TOKYO'DA yarışan milli güreşçilerimizden Süleyman Karadeniz, yarı finalde üzüldü. Erkekler serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Süleyman, çeyrek finalde Kazak Alisher Yergali'yi 8-7 mağlup etti. Süleyman yarı finalde ABD'li Kyle Frederick Snyder ile karşılaştı. Rio 2016'da şampiyon olan Snyder'e maçın başında bir sayı veren milli güreşçi, ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı. Süleyman Karadeniz, güçlü rakibi karşısında ikinci yarıda da etkisiz kaldı ve karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrıldı. Süleyman Karadeniz, bugün saat 14.15'te bronz madalya mücadelesine çıkacak.