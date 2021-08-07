Haberler Tokyo 2020 Süleyman 3.’lük maçında

Süleyman 3.’lük maçında

Erkekler serbest stil 97 kiloda yarı finale çıkan Süleyman Karadeniz, son olimpiyat şampiyonu ABD’li Snyder’e yenildi. Milli güreşçimiz, bugün bronz için minderde olacak.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Süleyman 3.’lük maçında
TOKYO'DA yarışan milli güreşçilerimizden Süleyman Karadeniz, yarı finalde üzüldü. Erkekler serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Süleyman, çeyrek finalde Kazak Alisher Yergali'yi 8-7 mağlup etti. Süleyman yarı finalde ABD'li Kyle Frederick Snyder ile karşılaştı. Rio 2016'da şampiyon olan Snyder'e maçın başında bir sayı veren milli güreşçi, ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı. Süleyman Karadeniz, güçlü rakibi karşısında ikinci yarıda da etkisiz kaldı ve karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrıldı. Süleyman Karadeniz, bugün saat 14.15'te bronz madalya mücadelesine çıkacak.
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