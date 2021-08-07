Eda dördüncü tamamladı

ATLETİZM cirit atma dalında Eda Tuğsuz bronz madalyanın kıyısından döndü. Finalde ilk iki atışında hata yapan Eda üçüncü atışında 62.13 metreye ulaşarak 5. sıraya yükseldi. 24 yaşındaki sporcumuz, altıncı atışında ciriti 64 metre uzaklığa gönderip yarışmayı dördüncü bitirdi. Çinli Shiying Liu, 66.34 metrelik mesafeyle altın madalyaya uzandı. Polonya’dan Maria Andrejczyk, 64.61’lik derecesiyle gümüş, Avustralyalı Kelsey-Lee Barber ise 64.56’lık derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Eda, “İlk olimpiyatımdı. Madalya almayı çok istedim ama olimpiyat dördüncüsü oldum” diye konuştu.
ATLETİZM cirit atma dalında Eda Tuğsuz bronz madalyanın kıyısından döndü. Finalde ilk iki atışında hata yapan Eda üçüncü atışında 62.13 metreye ulaşarak 5. sıraya yükseldi. 24 yaşındaki sporcumuz, altıncı atışında ciriti 64 metre uzaklığa gönderip yarışmayı dördüncü bitirdi. Çinli Shiying Liu, 66.34 metrelik mesafeyle altın madalyaya uzandı. Polonya'dan Maria Andrejczyk, 64.61'lik derecesiyle gümüş, Avustralyalı Kelsey-Lee Barber ise 64.56'lık derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Eda, "İlk olimpiyatımdı. Madalya almayı çok istedim ama olimpiyat dördüncüsü oldum" diye konuştu.