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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Milli güreşçi Süleyman Karadeniz yarı finalde!

Son dakika spor haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Süleyman Karadneiz, 97 kiloda Kazak rakibi Alisher Yergali'yi 8-7 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Karadeniz'in yarı final mücadelesi TSİ 12.45'te yapılacak.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 07:15
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Milli güreşçi Süleyman Karadeniz yarı finalde!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde milli güreşçi Süleyman Karadeniz yarı finale yükseldi. Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz, Kazak Alisher Yergali ile çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Karşılıklı puanlarla başlayan maçta Süleyman Karadeniz 5-2 öne geçti. Milli güreşçi, müsabakanın ilk yarısını 5-3 önde tamamladı.

İkinci devrenin başında rakibin bir puanına engel olamayan Süleyman Karadeniz üstünlüğünü korumasını bildi ve karşılaşmayı 8-7 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Karadeniz yarı finalde, ABD'den Kyle Frederick Synder ile karşılaşacak.

Yarı final karşılaşması TSİ 12.45'te yapılacak.



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