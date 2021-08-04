Haberler Tokyo 2020 Tokyo 2020'de ilk Covid-19 küme vakası tespit edildi!

Tokyo 2020'de ilk Covid-19 küme vakası tespit edildi!

Japonya'da düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Yunanistan'ın artistik yüzme takımında yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları tespit edildi. Kamu yayıncısı NHK'nin Organizasyon Komitesi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, turnuvanın ilk Covid-19 küme vakası saptandı.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 10:07
Tokyo 2020'de ilk Covid-19 küme vakası tespit edildi!

Japonya'da düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Yunanistan'ın artistik yüzme takımında yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları tespit edildi.

Kamu yayıncısı NHK'nin Organizasyon Komitesi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, turnuvanın ilk Covid-19 küme vakası saptandı.

Küme vakaları Yunanistan'ın artistik yüzme takımı üyelerinde ortaya çıktı.

Virüs testine giren Yunanistan'ın artistik yüzme takımında 4'ü sporcu olmak üzere 5 kişide Covid-19 tespit edildi.

Covid-19 saptanan takım üyeleri karantina periyoduna alınacak.

Komite daha önce, 23 Temmuz'da açılışı yapılan Tokyo 2020 Oyunlarına akredite kişilerden virüse yakalananların sayısının 322'ye yükseldiğini açıklamıştı.

SON DAKİKA