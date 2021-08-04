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Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları haberleri: Busenaz Sürmeneli'den orman yangınlarını çıkaranlara mesaj! "Bir ölür bin diriliriz!"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda adını finale yazdıran milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, zaferin ardından Türkiye'deki orman yangınlarını çıkaran kirli ellere mesaj gönderdi. Busenaz, "O yangınları çıkaranlara bir sözüm var; bir ölür bin diriliriz!" ifadesini kullandı.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:10 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:12
Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları haberleri: Busenaz Sürmeneli'den orman yangınlarını çıkaranlara mesaj! "Bir ölür bin diriliriz!"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Hintli rakibi Lovlina Borgohain'i yenerek finale yükseldi.

Busenaz, mücadelenin ardından yaptığı ilk açıklamada, Türkiye'deki orman yangınlarını çıkaran kirli ellere mesaj gönderdi.

Ay-yıldızlı sporcu yaptığı açıklamada, "Altın madalya ülkemize gelecek. O yangınları çıkaranlara da bir sözüm var: 'Bir ölür bin diriliriz!' Türk'ü hafife alıyorlar. 13 senedir sabah akşam gece gündüz bunun için çalışıyoruz. Yemek yemiyorum, çalışıyorum, psikolojik sıkıntılar... Her şey burası için. Biz hazırız, hazır geldik buraya. Türkiyeme inşallah altın madalya getirmek istiyorum. Dualarını eksik etmesinler."

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