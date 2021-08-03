Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak

Tokyo Olimpiyatları'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takım'ımız B Grubu'ndaki müthiş performansıyla göz doldururken, grubu üçüncü tamamlamış ve çeyrek finalde A Grubu'nu sırada tamamlayan Güney Kore ile eşleşmişti. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Asya temsilcisi Güney Kore ile 4 Ağustos Çarşamba günü mücadele verecek. Karşılaşmadan Filenin Sultanları galip ayrılmak için ciddi performans gösterecek. Peki Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

TÜRKİYE-GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

B Grubu'nu 3. sırada bitiren milli takım, A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Güney Kore'yle eşleşti. Milli takımın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Ariake Arena'da grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken, 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu.

Tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:

03.00 Türkiye-Güney Kore

07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

11.00 Sırbistan-İtalya

15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi

TARİHTE İLK

B Grubu'nda aldığı 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. olarak adını çeyrek finale yazdıran "Filenin Sultanları", tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son 8 takım arasına kaldı. Dünya sıralamasında 4. konumda bulunan Ay-yıldızlı ekibin kura çekiminde eşleştiği Güney Kore ise A Grubu'nu 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. sırada bitirdi. Dünya sıralamasında 13. olan Güney Kore'yle Türkiye, son olarak 20 Haziran'da Uluslar Ligi'nde karşılaşmıştı. Bu karşılaşmayı Türkiye, 3-1 kazandı.

Türkiye, Güney Kore'yi elediği takdirde yarı final maçında Brezilya-Rusya maçının galibiyle eşleşecek.