Haberler Tokyo 2020 Türkiye Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Türkiye Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ediyor. B Grubu'nu 3. bitiren ve çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Güney Kore karşısında tur arayacak. Türkiye'nin Güney Kore ile mücadele vereceği mücadele madalya ile dönmemiz açısından büyük önem taşıyor. Filenin Sultanları, turu geçmesi halinde yarı finalde Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi galibiyle oynayacak. Peki, Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte kritik maçla ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 21:59
Türkiye Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda grup maçlarına damga vurdu. Son şampiyon Çin'i 3-0 geçen Türkiye İtalya ve Amerika'ya mağlup oldu. Arjantin'i 3-0 ile geçen Türkiye, Rusya'yı da 3-2 mağluğ etti ve grubu 3. sırada tamamladı. Uluslar Ligi'nde oynanan son 3 karşılaşmada da rakibini yenen milli takım, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda aynı grupta yer aldığı Güney Kore'yi 3-2 mağlup etmişti. Peki, Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye - Güney Kore voleybol maçı 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

GÖZLER BREZİLYA - RUSYA MAÇINDA!
Türkiye, Güney Kore'yi elediği takdirde yarı final maçında Brezilya-Rusya maçının galibiyle eşleşecek.

4 Ağustos'taki çeyrek final mücadeleleri şöyle:
03.00 Türkiye-Güney Kore

07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

11.00 Sırbistan-İtalya

15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi

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