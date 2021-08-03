Son dakika spor haberleri: Yarı finalin ismi Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi oldu!

Erkek voleybolunda Japonya'yı 3-0 yenen Brezilya yarı finale çıktı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek voleybolunda Brezilya, Japonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Ariake Arena'da oynanan çeyrek final maçında Brezilya, ev sahibi Japonya'yla karşılaştı.
Rakibini, 1 saat 30 dakika süren maçta 25-20, 25-22 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenen Brezilya, adını yarı finale yazdırdı.
Brezilya, yarı finalde Kanada'yı 3-0 mağlup eden Rusya Olimpiyat Komitesi'yle eşleşti. Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi maçı 5 Ağustos Perşembe günü oynanacak.