Haberler Tokyo 2020 Türkiye Rusya voleybol maçı | CANLI (2020 Tokyo Olimpiyatları)

Türkiye Rusya voleybol maçı | CANLI (2020 Tokyo Olimpiyatları)

Türkiye Rusya voleybol maçı başladı... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B grubundaki son maçını Rusya Olimpiyat Komitesi ile oynuyor. Daha önce çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları'nın gruptaki sıralaması bu maç sonunda belli olacak. Ay-yıldızlı ekibin grubu bitirdiği sıra, A grubundan gelecek rakibini de belirleyecek. Zorlu maçın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 08:20 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 09:40
Türkiye Rusya voleybol maçı | CANLI (2020 Tokyo Olimpiyatları)

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B grubundaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya geliyor. Arjantin'i 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen Filenin Sultanları, bu mücadeleyi de kazanarak iyi bir sıralama yapmak istiyor. Ay-yıldızlı ekip grubu 2. ya da 3. sırada bitirirse A grubunun 2. ve 3. takımları ile yapılacak kura çekimi sonrası rakibi belli olacak. 4. sırada tamamlarsa, direkt olarak A grubunu lider bitiren takımla eşleşecek. Türkiye-Rusya Olimpiyat Komitesi maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

1. SET

Türkiye 21-25 Rusya Olimpiyat Komitesi

2. SET

Türkiye 25-23 Rusya Olimpiyat Komitesi

3. SET

Türkiye 12-12 Rusya Olimpiyat Komitesi (Devam ediyor...)

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