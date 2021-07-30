Tura 1 adım kaldı

Maça tutuk başlayan Filenin Sultanları ilk seti 25-19 geride kapattı. İkinci sette de rakibine üstünlüğünü bir türlü kabul ettiremeyen ay-yıldızlılar, 25-20 kaybedince seri 2-0'a geldi. Üçüncü sete çok hızlı başlayan Sultanlar rakibine göz açtırmadı ve 25-17 üstün bitirerek farkı 1'e indirdi. Dördüncü sette de tüm hırsını, azmini ve disiplinini sahaya yansıtan Sultanlar 25-20 kazanarak eşitliği getirdi: 2-2. Altın sete uzayan maç heyacan fırtınasına sahne oldu.



ÖNE GEÇTİK AMA...

Final setine kötü başlayan milli takım 6-2 geriye düştü. File önünde iyi savunma yapan Sultanlar, yine geriden geldi ve 9-8 öne geçti. File üstünde Larsson ve Washington'u geçemeyen final setini 15-12 yitiren Türkiye, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. 2 set kazandığı için maçtan 1 puan çıkaran Türkiye, gruptaki puanını 4'e yükseltti. Sultanlar sıradaki rakibi Arjantin'i mağlup etmesi durumunda grupta ilk 4'te yer almayı garantileyecek ve adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da tribünden izledi.