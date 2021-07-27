Haberler Tokyo 2020 Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | Tokyo 2020 Olimpiyatları

Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | Tokyo 2020 Olimpiyatları

Tokyo Olimpiyatları'nda B grubu ilk maçında Çin'i 3-0 ile deviren A Milli Kadın Voleybol Takım'ımız, 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. A Milli Takım, FIVB Uluslar Ligi'nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. Maçın yayın saati, kanalı ve kalan maçlar merak konusu oldu. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 09:20
Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | Tokyo 2020 Olimpiyatları

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda İtalyta ile karşı karşıya gelecek. 2'de 2 yapmak isteyen Filenin Sultanları zorlu maça hazır. Maçın detayları merak ediliyor. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Millilerimiz, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçını 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Müsabaka, Türkiye saaati ile 10.25'te başlayacak.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Müsabaka, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

KALAN MAÇLAR

27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya

29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD

31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya

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