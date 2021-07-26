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Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Milli judocu Bilal Çiloğlu son 16 turunda Ono'ya kaybetti

Son dakika spor haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 73 kiloda tatamiye çıkan Bilal Çiloğlu, son 16'ya kalmıştı. Bu turda son olimpiyat şampiyonu Japon sporcu Ono ile karşılaşan milli judocu, rakibine yenilerek çeyrek finale çıkamadı.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 07:51
Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Milli judocu Bilal Çiloğlu son 16 turunda Ono'ya kaybetti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde judo branşında erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, son 16 turunda son olimpiyat şampiyonu Japon sporcu Shohei Ono'ya kaybetti.

Nippon Budokan'da düzenlenen judo müsabakalarında Bilal, son 16 turunda ev sahibi Japonya'dan Ono'yla karşılaştı.

Rakibine ippon ile elenen Bilal, çeyrek finali göremedi. Bilal Çiloğlu, repesaj oynayabilmek için Japon rakibinin çeyrek finaldeki maç sonucunu bekleyecek.

BAKAN KASAPOĞLU DA İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli judocuyu yalnız bırakmadı. Organizasyonda milli sporculara destek olmak için Tokyo'da bulunan Kasapoğlu, Nippon Budokan'a gelerek milli sporcunun Shohei Ono'yla oynadığı karşılaşmayı yerinden takip etti.



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