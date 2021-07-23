Şölen başlıyor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı bugün Japonya Ulusal Stadı'ndaki törenle yapılacak. "Discover Tomorrow (Yarını Keşfet)" sloganıyla gerçekleştirilecek organizasyonun açılışı saat 14.00'te başlayacak ve dört saat sürecek. 8 Ağustos'taki kapanış törenine kadar sporcular, birçok branşta büyük bir mücadele içerisine girecek. Oyunlarda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek. Sporseverler, Olimpiyat Oyunları'nı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izleyebilecek.

REKOR ATLETİZMDE

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu temsil edecek. Sporcular, 18 branşta yarışacak. Oyunlara atletizmde 25 sporcuyla katılacak Türkiye, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda altışar, tekvando ile artistik cimnastikte beşer, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcuyla başarı kovalayacak. Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Voleybol Takımı, 12 sporcuyla oyunlarda mücadele edecek.

BAKAN KASAPOĞLU: YÜREKTEN İNANIYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılış seremonisinde ay yıldızlı bayrağı en genç iki sporcu Merve Tuncel (16) ile Berke Saka'nın (18) taşıyacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kasapoğlu, "Sporcularımızın her birinin ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphem yok. Göğüslerinde taşıdıkları ayyıldızlı bayrağımızı, en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum" dedi

ÜÇ İSİM SAHNE ALIYOR

Milli okçular Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz ile milli kürekçi Onat Kazaklı , 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk müsabakalarına bugün çıkacak. Tokyo'daki Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'ndaki müsabakalarda kadınlar karşılaşmaları 03.00'te, erkekler mücadeleleri ise 07.00'de başlayacak. Onat Kazaklı'nın yer alacağı yarış ise 02.30'da start alacak

TEK ALTIN TAHA'DAN

2016'daki Brezilya Rio de Janerio Olimpiyatları'na 103 sporcuyla giden Türkiye, 8 madalya kazanmayı başarmıştı. Tek altın madalya Taha Akgül'den gelirken; 3 gümüş ve 4 de bronz madalya elde etmiştik.

TARİH HALTERDE YAZILDI

Türkiye'nin olimpiyat tarihinde en başarılı iki isim de halterden geldi. Bir dönem başarılarıyla gururlandıran milli halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu, 3'er kez olimpiyat altını kazandı. Güreşte ise Mithat Bayrak, Mustafa Dağıstanlı ve Hamza Yerlikaya ise 2'şer altın madalya ile takip etti.

DÖRT BRANŞ İLK KEZ!

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcular dört branşta ilk kez madalya mücadelesi verecek. Sportif tırmanış, karate, kaykay ve dalga sörfü Tokyo 2020 programında ilk kez yer alacak. En son 2008 Pekin Olimpiyatları'nda yer alan beyzbol/softbol ise yeniden oyunlara dahil edildi.

İŞTE SPORCULARIMIZ

ATLETİZM (25): Emel Dereli, Ramil Guliyev, Abdülselam İmuk, Ayşe Tekdal, Meryem Pekmez, Evin Demir, Şahin Şenoduncu, Salih Korkmaz, Yasmani Copello Escobar, Yasemin Can, Eda Tuğsuz, Meryem Erdoğan, Yavuz Ağralı, Polat Kemboi Arıkan, Kağan Kigen Özbilen, Ersu Şaşma, Tuğçe Şahutoğlu, Özkan Baltacı, Eşref Apak, Necati Er, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Kayhan Özer, Oğuz Uyar, Ertan Özkan ATICILIK (4): Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Ömer Akgün, Özgür Varlık

BADMINTON (1): Neslihan Yiğit BISIKLET (2): Ahmet Örken, Onur Balkan BOKS (6): Batuhan Çiftçi, Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız, Busenaz Sürmeneli, Necati Ekinci, Bayram Malkan

CIMNASTIK (5): İbrahim Çolak, Nazlı Savranbaşı, Ahmet Önder, Adem Asil, Ferhat Arıcan ESKRIM (1): İrem Karamete

GÜREŞ (9): Rıza Kayaalp, Cenk İldem, Kerem Kamal, Evin Demirhan, Yasemin Adar, Taha Akgül, Süleyman Atlı, Osman Göçen, Süleyman Karadeniz

HALTER (2): Muhammed Furkan Özbek, Nuray Levent JUDO (6): Kayra Sayit, Mihraç Akkuş, Bilal Çiloğlu, Vedat Albayrak, Michael Zgank, Gülkader Şentürk

KARATE (7): Dilara Bozan, Ali Sofuoğlu, Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol, Uğur Aktaş, Merve Çoban, Eray Şamdan

KÜREK (1): Onat Kazaklı

MODERN PENTATLON (1): İlke Özyüksel OKÇULUK (2): Yasemin Ecem Anagöz, Mete Gazoz

TEKVANDO (5): Nafia Kuş, Rukiye Yıldırım, Hatice Kübra İlgün, Nur Tatar, Hakan Reçber,

YELKEN (8): Deniz Çınar, Ateş Çınar, Alican Kaynar, Beste Kaynakçı, Okyanus Arıkan, Ecem Güzel, Dilara Uralp, Onur Cavit Biriz

YÜZME (11): Berke Saka, Berkay Ömer Öğretir, Merve Tuncel, Ümit Can Güreş, Emre Sakçı, Deniz Ertan, Beril Böcekler, Viktoria Zeynep Güneş, Defne Taçyıldız, Baturalp Ünlü, Yiğit Aslan

A MILLI KADIN VOLEYBOL TAKIMI (12):

Nihai kadro sonra açıklanacak.