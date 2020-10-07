Haberler 10 Numara İskenderun-Ağrı maçı ertelendi

İskenderun- maçı ertelendi

Misli.com 3. Lig 2. Grupta, İskenderun maçı 1970 takımında çıkan pozitif vaka nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 22:20 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
İskenderun-Ağrı maçı ertelendi
Misli.com 3. Lig 2. Grupta, İskenderun maçı 1970 takımında çıkan pozitif vaka nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Ağrı, geçen hafta maçına da çıkmamıştı.

KARACABEY 18 MAÇTIR YENİLMİYOR
ekibi Karacabey Belediyespor, 18 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Geçen sezon 15 maç kaybetmeden 2. Lig'e çıkan bursa ekibi, bu yıl da 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
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