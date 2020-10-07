İskenderun-Ağrı maçı ertelendi

Misli.com 3. Lig 2. Grupta, İskenderun FKAğrı1970 Spor maçı Ağrı 1970 takımında çıkan pozitif vaka nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi
10 Numara HaberleriGiriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 22:20Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Misli.com3. Lig 2. Grupta, İskenderun FKAğrı1970 Spor maçı Ağrı 1970 takımında çıkan pozitif vaka nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Ağrı, geçen hafta Mardin maçına da çıkmamıştı.
KARACABEY 18 MAÇTIR YENİLMİYOR Kırmızı Grup ekibi Karacabey Belediyespor, 18 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Geçen sezon 15 maç kaybetmeden 2. Lig'e çıkan bursa ekibi, bu yıl da 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.