Dünyada örneği yok

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih'te yapılacak Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temel atma törenine katıldı. Draman semtinde yapılacak tesiste yüzme havuzunun yanı sıra güreş, judo, karate ve tekvando gibi minder sporları için tasarlanan antrenman alanları, 160 araçlık otopark ve 1 kafeterya yer alacak. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de sportif tesisleşme konusunda büyük bir dönüşüm olduğunu vurgulayarak, "Her alanda olduğu gibi Türkiye'nin iddiası sporda da zirveye çıkmak. Türkiye'de 2002'den beri yapılan tesisleşmenin dünyada hiçbir örneği yok. Spor, her şeyin devası, dermanı, ilacı. En önemli amacımız, sporu yaygınlaştırmak, halkımızın erişimini kolaylaştırıp insanların gece gündüz istifade etmesini sağlamak. Bu tesisin çok ciddi bir kazanım olduğuna inanıyorum" dedi.



ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Kasapoğlu, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası kazanmış olduğu pratiklik, son 2 yılda edinilen deneyimler, ülkemizin sanayisi, ekonomisi, ulaşımı, sağlığı, eğitimi ve sporuyla zirveye oynadığının en güçlü göstergesi. Ülkemizin iddiasını gençlerimizle daha yukarı taşıma ve üreten, düşünen, analiz eden donanımlı gençlik yetiştirme adına çok önemli çalışmalarımız var. İdealimiz, davamız, Sayın Cumhurbaşkanlığımız öncülüğünde insanlığa hizmet davası. Birileri temel atmama adına çalışmalar yaparken biz onlara inat bu ülkenin değerli insanları için el ele vererek üretmeye devam edeceğiz. Bu ülkede bir çivisi dahi olmayanlara inat, her olumlu ve ciddi işe karşı çıkanlara rağmen üreteceğiz. Biz, 'İki günü eşit olan ziyandadır' anlayışına inanıyoruz, 'İnsanların hayırlısı, insanlara faydası olandır' anlayışıyla yürüyoruz."



AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ

Ermenistan'ın saldırısına maruz kalan Azerbaycan'a destek veren Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm dünyada doğrunun, hakkın, hakikatin mesajını haykırmaya devam edeceğiz. En güçlü şekilde Can Azerbaycan'a yönelik her türlü yanlışa ve dayatmaya karşıyız. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında her türlü gücümüzle ve imkanımızla var olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



BEYKOZ'DA PEDAL ÇEVİRDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beykoz Belediyesi'ni ziyaret etti. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'dan ilçe genelinde gerçekleşen ve gerçekleşmesi planlanan gençlik ve spor yatırımları hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Alibahadır Mesire Alanı'na geldi. Kasapoğlu, okçuluk başta olmak üzere çeşitli sporların yapıldığı mesire alanını gezdikten sonra buradan Riva'ya beraberinde Beykoz Belediye Başkanı Aydın ve bisiklet sporcularıyla pedal çevirdi. İlçede bisikletle tur atan Bakan Kasapoğlu, daha sonra 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla İstanbul'daki Polonezköy Tabiat Parkı'nda yürüyüş yaptı. Kasapoğlu, parkurda yürürken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.