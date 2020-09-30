Teknik patron Yücel İldiz 10 Numara'ya konuştu

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, 10 Numara'ya konuştu ve önemli açıklamalar yaptı. Ligin ilk haftasında Samsunspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçı ve ikinci haftasında İstanbulspor'a 2-1 yenildikleri maçı hatırlatarak, "Samsun maçı dengeliydi. Ancak İstanbulspor maçını kendi hatalarımızla kaybedince oyuncularımızda ve camiamızda hayal kırıklığı oluştu. 17-18 tane yeni futbolcumuz var, çok yeni bir takımız. Bu nedenle Eskişehirspor maçına son derece konsantre çıkmak zorundaydık. Eskişehirspor genç bir takım ve direndiği zaman sonuna kadar bunu götürebiliyor.



Golleri erken bulduk ve maçın sonuna kadar disiplinli oynayınca farklı bir skor oluştu. Bizim adımıza bir başlangıç oldu. Bizim daha kat edecek çok yolumuz var. Beni sevindiren nokta ise oyuncularımın oyun disiplininden kopmaması oldu. Bu davranış önümüzdeki maçlar adına önemliydi. Kadro yapılanması kolay değil. Kontenjan soruna var, çok yabancı oyuncumuz var. Bütün bunların planlamasını yapmak kolay değil. İnşallah birkaç hafta sonra beklediğimiz Altay'ı daha iyi oyunla ve daha iyi skorla göreceğimizi düşünüyorum. Haftalar ilerledikçe daha iyi olacağız diye düşünüyorum" dedi.



Ligdeki rakipleri Adana Demirspor ve Samsunspor'la birlikte favori gösterildiklerini belirten İldiz, "Yanlış bir algı var. Bizi, Samsun'u ve Adana Demir'i favori gösteriyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Gerçekten çok zorlu bir lig olacak. Akılcı ve ciddi olmak lazım. Çok çalışmamız gerek" ifadesini kullandı. "Favori gösterilmek bir şeyi değiştirmez. Çetin bir mücadele olacak ve biz çok daha iyi oynayacağız"



Daha ha önce 2000-01'de Malatyaspor'u, 2009-10 ve 2015- 16'da Kardemir Karabükspor'u, iki sezon önce de Denizlispor'u Süper Lig'e çıkaran Yücel İldiz, Altay'da da aynı başarıya ulaşmak istiyor.