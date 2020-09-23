Altınordu’dan Leicester’a

Altınordu formasıyla çeşitli kategorilerde 47, milli takımlarda ise 22 müsabakada birlikte mücadele eden Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, Leicester City'de tekrar bir araya geldi. Futbola İzmir'de başlayan Çağlar ve Cengiz'in yolu 2014'te Altınordu'da kesişti. O sezon ilk olarak 21 Yaş Altı Ligi'nde 29 Ağustos 2014'te Bucaspor maçıyla aynı takımda forma giyen iki genç, o yıl 21 Yaş Altı Ligi'nde 10, TFF 1. Lig'de 4 ve Türkiye Kupası'nda da 5 maça çıktı. Bir sonraki sezon ise TFF 1. Lig'de 28 müsabakada birlikte top koşturan ikiliden Çağlar 2016-17 sezonunda Almanya ekibi Freiburg, Cengiz Ünder ise Başakşehir'in yolunu tuttu. Çağlar 2018-19'un başında İngiltere'nin Leicester, Ünder de İtalya'nın Roma takımlarına transfer oldu. Ünder'in Leicester City'ye kiralanmasıyla iki milli futbolcu tekrar birlikte top koşturacak. Kulüp kategorilerinde 47 maçta birlikte forma giyen Çağlar ile Cengiz şimdiye kadar 3'ü 19 Yaş Altı, 19'u A Milli olmak üzere 22 maçta birlikte mili formayı terletti.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ARTIK YALNIZ DEĞİL

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, inandıkları bu toprakların çocuklarına yatırım yapmayı sürdürdüklerini söyledi. Söyüncü'nün bu süreçte Premier Lig'e, Cengiz Ünder'in Başakşehir'den Roma'ya, aynı şekilde kaleci Berke Özer'in Fenerbahçe'den Belçika'nın KVC Westerlo takımına gittiğini hatırlatan Özkan, şöyle konuştu: "2006'da Londra'da Premier Lig'de Arsenal maçı izliyordum. Henry, Bergkamp gibi isimler sahadaydı. 'Allah'ım bir gün benim de bir futbolcum bu sahalarda oynasın, dünya yıldızı olsun, çok isterim' demiştim. Bundan yaklaşık 12 yıl sonra Çağlar, Leicester'e gitti. Bu temennim Çağlar'ın Leicester City'ye gitmesiyle gerçekleşmişti. Çağlar artık yalnız değil" dedi.