1. Lig heyecanı A Spor’da

Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor alt liglerin sesi, nefesi olacak bir programı sizlerin beğenisine sundu. Ziraat Türkiye Kupası'nda senelerdir amatör sahalara kadar giderek canlı yayınlar yapan A Spor, yeni sezondaTFF 1. Lig'in de nabzını tutmaya devam edecek.
10 Numara HaberleriGiriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 22:03Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor alt liglerin sesi, nefesi olacak bir programı sizlerin beğenisine sundu. Ziraat Türkiye Kupası'nda senelerdir amatör sahalara kadar giderek canlı yayınlar yapan A Spor, yeni sezondaTFF 1. Lig'in de nabzını tutmaya devam edecek. Yazılı basında Fotomaç 10 Numara ile alt liglerin sesini tüm Türkiye'ye duyuran Turkuvaz Medya Grubu'nun göz bebeği A Spor'da TFF 1. Lig'e dair detaylı bilgilerin, son haberlerin yer aldığı bir program başladı. Deneyimli televizyoncu Koray Baloğlu'nun hazırlayıp sunduğu "1.Lig Raporu" programında TFF 1. Lig'de haftanın ardından yaşanan tüm gelişmeler, detaylı analizler, çarpıcı açıklamalar siz değerli futbolseverlerle buluşacak. Bugün ve her çarşamba saat 10.45'te A Spor'da yayınlanan Koray Baloğlu'nun sunduğu "1. Lig Raporu" programını kaçırmamanızı öneriyorum.