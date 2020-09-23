Haberler 10 Numara 1. Lig heyecanı A Spor’da

1. Lig heyecanı A Spor’da

Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor alt liglerin sesi, nefesi olacak bir programı sizlerin beğenisine sundu. 'nda senelerdir amatör sahalara kadar giderek canlı yayınlar yapan A Spor, 1. Lig'in de nabzını tutmaya devam edecek.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 22:03 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
1. Lig heyecanı A Spor’da
Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor alt liglerin sesi, nefesi olacak bir programı sizlerin beğenisine sundu. 'nda senelerdir amatör sahalara kadar giderek canlı yayınlar yapan A Spor, 1. Lig'in de nabzını tutmaya devam edecek. Yazılı basında Fotomaç 10 Numara ile alt liglerin sesini tüm Türkiye'ye duyuran Turkuvaz Medya Grubu'nun göz bebeği A Spor'da TFF 1. Lig'e dair detaylı bilgilerin, son haberlerin yer aldığı bir program başladı. Deneyimli televizyoncu 'nun hazırlayıp sunduğu "1." programında TFF 1. Lig'de haftanın ardından yaşanan tüm gelişmeler, detaylı analizler, çarpıcı açıklamalar siz değerli futbolseverlerle buluşacak. Bugün ve her çarşamba saat 10.45'te A Spor'da yayınlanan Koray Baloğlu'nun sunduğu "1. Lig Raporu" programını kaçırmamanızı öneriyorum.
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