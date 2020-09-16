Alt liglerden haberler (16.09.20)

ÜMRANİYE

İstanbul ekibi ilk hafta 3 puana 89'da Mayi'nin golüyle uzandı. Ümraniye'nin yeni transferi mutlu olduğunu söyledi.

ESKİŞEHİR

LASK Linz'e transfer olan 17 yaşındaki Metehan Altuntaş, Avusturya'ya gitti. Ligin 2. devresinde oynayabilecek.

SAMSUNSPOR

Karadeniz ekibinin kalecisi Nurullah Aslan, Altay maçında yaptığı kurtarışlarla takımının en dikkat çeken ismi oldu.

ALTAY

Teknik direktör Yücel İldiz, "Samsunspor karşısında her şeyi yaptık golü atamadık. Böyle oynarsak önümüz açık" dedi.

ADANA DEMİR

34 yaşındaki golcü Mehmet Akyüz ağları iki kez sarstı. Adana Demir'in yıldızı, "Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.

BURSASPOR

Teknik direktör Mustafa Er "Kongre süreci kulübümüze önemli vakit kaybettirdi. Lig başladı ama henüz hazır değiliz" dedi.

BANDIRMA

Ligin yeni ekibinin yıldız transferi Lacine Traore geldi. CFR Cluj'dan transfer edilen Fildişi Sahilli golcünün boyu 2.03.

İSTANBUL

Teknik direktör Fatih Tekke "İyi bir başlangıç yapamadık ama çabuk toparlanacağız. Şimdi Altay'ı düşünüyoruz" dedi.