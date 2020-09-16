Haberler 10 Numara Alt liglerden haberler (16.09.20)

Alt liglerden haberler (16.09.20)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 20:46 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Alt liglerden haberler (16.09.20)

ÜMRANİYE

ekibi ilk hafta 3 puana 89'da Mayi'nin golüyle uzandı. Ümraniye'nin yeni transferi mutlu olduğunu söyledi.

ESKİŞEHİR

LASK Linz'e olan 17 yaşındaki Metehan Altuntaş, 'ya gitti. Ligin 2. devresinde oynayabilecek.

SAMSUNSPOR

ekibinin kalecisi Nurullah Aslan, Altay maçında yaptığı kurtarışlarla takımının en dikkat çeken ismi oldu.

ALTAY

, " karşısında her şeyi yaptık golü atamadık. Böyle oynarsak önümüz açık" dedi.

ADANA DEMİR

34 yaşındaki golcü Mehmet Akyüz ağları iki kez sarstı. 'in yıldızı, "'e çıkacağız" diye konuştu.

BURSASPOR

Teknik direktör "Kongre süreci kulübümüze önemli vakit kaybettirdi. Lig başladı ama henüz hazır değiliz" dedi.

BANDIRMA

Ligin yeni ekibinin yıldız transferi Lacine Traore geldi. CFR Cluj'dan transfer edilen Fildişi Sahilli golcünün boyu 2.03.

İSTANBUL

Teknik direktör "İyi bir başlangıç yapamadık ama çabuk toparlanacağız. Şimdi Altay'ı düşünüyoruz" dedi.

BİZE ULAŞIN