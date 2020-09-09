Shehu için kapışma
Yeşil-beyazlılar kontratı biten Nijeryalı yıldızla yeniden anlaşma peşinde. Le Guen’in çalıştırdığı Le Havre ve Antalya da takipte.
Süper Lig'i hedefleyen takımlardan Bursaspor kongre sürecinde transferde ciddi vakit kaybetmişti. Yeşil-beyazlılar, takımın genç ve tecrübeli isimleriyle anlaştıktan sonra rotayı Abdullahi Shehu'ya çevirdi. 27 olan sözleşmesi sona ermişti. Bursayaşındaki futbolcunun Timsahlar ile olan sözleşmesi sona ermişti. Bursaspor büyük bir karakter olan Shehu ile yola devam etmek istiyor. Ancak ile Antalyaspor da Nijeryalı futbolcuPaul Le Guen'in çalıştırdığı Le Havre nun peşine düşmüş durumda.
- 9.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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