Shehu için kapışma

Süper Lig'i hedefleyen takımlardan Bursaspor kongre sürecinde transferde ciddi vakit kaybetmişti. Yeşil-beyazlılar, takımın genç ve tecrübeli isimleriyle anlaştıktan sonra rotayı Abdullahi Shehu'ya çevirdi. 27 olan sözleşmesi sona ermişti. Bursayaşındaki futbolcunun Timsahlar ile olan sözleşmesi sona ermişti. Bursaspor büyük bir karakter olan Shehu ile yola devam etmek istiyor. Ancak ile Antalyaspor da Nijeryalı futbolcuPaul Le Guen'in çalıştırdığı Le Havre nun peşine düşmüş durumda.