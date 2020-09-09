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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Shehu için kapışma

için kapışma

Shehu için kapışma

Yeşil-beyazlılar kontratı biten Nijeryalı yıldızla yeniden anlaşma peşinde. ’in çalıştırdığı ve Antalya da takipte.

Süper Lig'i hedefleyen takımlardan kongre sürecinde transferde ciddi vakit kaybetmişti. Yeşil-beyazlılar, takımın genç ve tecrübeli isimleriyle anlaştıktan sonra rotayı Abdullahi 'ya çevirdi. 27 olan sözleşmesi sona ermişti. Bursayaşındaki futbolcunun Timsahlar ile olan sözleşmesi sona ermişti. Bursaspor büyük bir karakter olan Shehu ile yola devam etmek istiyor. Ancak ile da Nijeryalı futbolcuPaul 'in çalıştırdığı nun peşine düşmüş durumda.

  1. 9.9.2020
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