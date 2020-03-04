Rekortmen Kocaeli - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Rekortmen Kocaeli

Rekortmen

Rekortmen Kocaeli

3. Lig 2. Grup karşılaşmasında Kocaelispor-Karşıyaka maçını 28 bin 250 taraftar takip etti. Bu rakam bir rekor olarak tarihe geçti.

Kocaelispor, 3-2 galip ayrıldığı Karşıyaka maçında 28 bin 250 taraftar ile 3. Lig'deki seyirci rekorunu kırdı. TFF 3. Lig 2. Grup karşılaşmasında Kocaelispor sahası Yeni Stadı'nda karşılaştığı Karşıyaka'yı 3-2 yenerek şampiyonluk yolunda avantaj sağladı. Ev sahibi yeşil-siyahlı takımın gollerini Talha Mayhoş, Yakup Alkan ve Tunçer atarken, misafir takım Karşıyaka'nın golleri ise Metin Peker ve Doğukan İnci'den geldi. 90+3'te Ali Han'ın golü ile galip gelen Kocaelispor, TFF 3. Lig'deki seyirci rekorunu da kırdı.

Daha önce Erzurumspor ile Altay arasında oynanan maçta 27 bin 423 kişiyle kırılan rekor, Kocaelispor-Karşıyaka maçında 28 bin 250 taraftar ile geçilmiş oldu. Böylece TFF 3. Lig'de taraftar rekorunun yeni sahibi Kocaelispor oldu. TFF 3. Lig 2. Grup'ta 18 galibiyet 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Kocaelispor, 55 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. 2. lige çıkma yolunda hızla ilerleyen yeşil-siyahlılar, bir sonraki maçında deplasmanda Erbaspor ile karşılaşacak.
  1. 4.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rekortmen Kocaeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN