Karaköprü Belediyespor'da yüzler gülmeye başladı - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
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'da yüzler gülmeye başladı

Karaköprü Belediyespor'da yüzler gülmeye başladı

2.Grup'ta 'ı mağlup eden 'da yüzler gülmeye başladı.

KARAKÖPRÜ BLD.
2.Grup'ta 'ı mağlup eden 'da yüzler gülmeye başladı. temsilcisinin hocası , "Playoff hedefimizi kovalayacağız. Karaköprü'ye 2. Lig heyecanını yaşatmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

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Sezona müthiş başlayan ancak sonrasında yaşadığı düşüşle playoff potasının dışına çıkan , Galip Gündoğdu ile nefes aldı. temsilcisi 2. yarıdaki iki maçtan 4 puan çıkarıp ilk 5 yarışı için yeniden umutlandı.

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İkinci yarı öncesi kadrosunu tamamen değiştiren , zirve mücadelesi veren Nazilli'yi yenerek moral buldu. Teknik direktör , "İyi bir ekip kurduk. Bu takımı ligde tutmak için vargücümüzle savaşmaya devam edeceğiz" dedi.
  1. 22.1.2020
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