Karaköprü Belediyespor'da yüzler gülmeye başladı
2.Grup'ta 24 Erzincan'ı mağlup eden Karaköprü Belediyespor'da yüzler gülmeye başladı.
2.Grup'ta 24 Erzincan'ı mağlup eden Karaköprü Belediyespor'da yüzler gülmeye başladı. Şanlıurfa temsilcisinin hocası Hüseyin Dağ, "Playoff hedefimizi kovalayacağız. Karaköprü'ye 2. Lig heyecanını yaşatmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
ESENLER EROK
Sezona müthiş başlayan ancak sonrasında yaşadığı düşüşle playoff potasının dışına çıkan Esenler Erok, teknik direktör Galip Gündoğdu ile nefes aldı. İstanbul temsilcisi 2. yarıdaki iki maçtan 4 puan çıkarıp ilk 5 yarışı için yeniden umutlandı.
BATMAN PETROL
İkinci yarı öncesi kadrosunu tamamen değiştiren Batman Petrol, zirve mücadelesi veren Nazilli'yi yenerek moral buldu. Teknik direktör Ahmet Yavuz, "İyi bir ekip kurduk. Bu takımı ligde tutmak için vargücümüzle savaşmaya devam edeceğiz" dedi.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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