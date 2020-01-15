Ölümden döndü

Süper Amatör Küme 15. hafta maçında A Grubu'nda mücadele eden Arslanbey Gençlerbirliği ile Gebze Tayfunspor takımları karşı karşıya geldi. Gebze Tayfunspor, karşılaşmada rakibine 1-0'lık skor ile mağlup oldu. Maçın ardından iki takım yöneticileri ve oyuncuları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma, taraftarların da sahaya girmesiyle kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin güçlükle yatıştırdığı kavgada Gebze Tayfunspor'un kalecisi Sefa Tekdurmaz (31), aldığı darbeler sonucunda ağır yaralandı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Tekdurmaz'ın kaburgalarında kırık ve akciğerinde hava kaçağı olduğu tespit edildi. Hayati tehlikesini atlatan Tekdurmaz'ın tedavisi devam ederken, olayla ilgili 4 futbolcu ve 2 taraftarın gözaltına alındığı öğrenildi.

TÜP YERLEŞTİRİLDİ

Tekdurmaz'ın ölümden döndüğü maçta yaşanan olayları anlatan Gebze Tayfunspor takımının avukatı Rıdvan Çiçek, "Bizim karşı takımın yöneticilerinden daha ismini tespit edemediğimiz bir kişi 19 yaşındaki bir futbolcumuza küfür etti. Bunun karşılığında şu anda hastanede yatmakta olan Sefa arkadaşımız böyle bir şey yapmaması gerektiğini ve bizim onları Gebze'de böyle karşılamadığımızı söyledi. Bunun üzerine kendisi Sefa arkadaşımızı itmek suretiyle darp edilmesini teşvik etti. Arkadaşımızı yere düşürdü. Bunu gören yöneticinin yeğeni, sahaya girerek diğer taraftarı da teşvik etti. Sonra tüm taraftarlar tek tek sahaya girdi. ütün taraftarlar sahaya girince diğer oyuncular ile birlikte özellikle Sefa arkadaşımıza ciddi manada darp uygulandı. Arkadaşımızın akciğerine bir tüp yerleştirildi. Akciğeri sönmüş bir durumda" ifadesini kullandı.