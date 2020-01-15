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15 Ocak 2020, Çarşamba
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yönetimi kongre kararı aldı

Karabükspor yönetimi kongre kararı aldı

Basın sözcüsü , golsüz berabere kaldıkları Belediyespor maçı sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında Olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını duyurdu.

Basın sözcüsü , golsüz berabere kaldıkları Belediyespor maçı sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında Olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını duyurdu.
  1. 15.1.2020
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