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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Gençler gururumuz

Gençler gururumuz

Gençlik ve . , 'nda yaptığı konuşmada gençlerin kendileri için her şeyden öte en kıymetli varlık olduğunu söyledi.

'nda konuşan Gençlik ve . , gençliğin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi. Mecliste yaptığı konuşmada 'ın, belediye başkanlığından itibaren gençlere ve sporculara verdiği önemin kendileri için önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirten Kasapoğlu, "Bundan sonraki süreçte de tıpkı bugüne kadar olduğu gibi, inşallah gençlerimizin, çocuklarımızın, sporcularımızın, küresel rekabette çok daha güçlü olmaları ve bizden alacakları bu emaneti daha güçlü şekilde yarınlara taşımaları için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu. Kasapoğlu, "'ye futbola hak ettiği değeri kazandırmak çok önemli bir misyonumuz. Çok önemli kararlar
  1. 18.12.2019
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