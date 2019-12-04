Sağlam'dan zafer sözü

Beyaz Grup'ta hafta sonu Sarıyer'i yenerek lider Manisa ile puan farkını 4'e indiren Samsun'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam iddialı konuştu. Samsunspor'u Avrupa kupalarında mücadele eden Süper Lig'in kalıcı takımlarından biri haline getireceklerinin altını çizen tecrübeli hoca, "Futbola ait olması gereken bir çok değer burada var" ifadesini kullandı.

'ROTAMIZ SÜPER LİG'DİR'

Sağlam, "Bu takımı önce TFF 1. Lig'e, ardından Süper Lig'e sonra Süper Lig'de istikrarlı bir takım haline ve Avrupa kupalarına oynayan ve sonucunda en büyük hayalim de Samsunspor'u Türkiye'deki 6. şampiyon yapmaktır. Başkan Yüksel Yıldırım'ın desteğiyle bunu başaracağız" dedi.