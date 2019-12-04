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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Sağlam'dan zafer sözü

Sağlam'dan zafer sözü

, en büyük hayalinin ’u ’de şampiyonluk yaşamış 6. kulüp yapmak olduğunu dile getirdi.

Beyaz Grup'ta hafta sonu Sarıyer'i yenerek lider ile puan farkını 4'e indiren Samsun'da teknik direktör iddialı konuştu. 'u Avrupa kupalarında mücadele eden 'in kalıcı takımlarından biri haline getireceklerinin altını çizen tecrübeli hoca, " ait olması gereken bir çok değer burada var" ifadesini kullandı.

'ROTAMIZ SÜPER LİG'DİR'

Sağlam, "Bu takımı önce 1. Lig'e, ardından Süper Lig'e sonra Süper Lig'de istikrarlı bir takım haline ve Avrupa kupalarına oynayan ve sonucunda en büyük hayalim de Samsunspor'u 'deki 6. şampiyon yapmaktır. Başkan Yüksel Yıldırım'ın desteğiyle bunu başaracağız" dedi.

  1. 4.12.2019
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