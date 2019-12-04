Sağlam'dan zafer sözü
Ertuğrul Sağlam, en büyük hayalinin Samsunspor’u Türkiye’de şampiyonluk yaşamış 6. kulüp yapmak olduğunu dile getirdi.
Beyaz Grup'ta hafta sonu Sarıyer'i yenerek lider Manisa ile puan farkını 4'e indiren Samsun'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam iddialı konuştu. Samsunspor'u Avrupa kupalarında mücadele eden Süper Lig'in kalıcı takımlarından biri haline getireceklerinin altını çizen tecrübeli hoca, "Futbola ait olması gereken bir çok değer burada var" ifadesini kullandı.
'ROTAMIZ SÜPER LİG'DİR'
Sağlam, "Bu takımı önce TFF 1. Lig'e, ardından Süper Lig'e sonra Süper Lig'de istikrarlı bir takım haline ve Avrupa kupalarına oynayan ve sonucunda en büyük hayalim de Samsunspor'u Türkiye'deki 6. şampiyon yapmaktır. Başkan Yüksel Yıldırım'ın desteğiyle bunu başaracağız" dedi.
- 4.12.2019
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Girdi ve kart gördü
Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Sağlam'dan zafer sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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