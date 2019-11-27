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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Carayol şov!

Carayol şov!

Demirspor, ’u 3 golle geçerken sol kanat oyuncusu uçtu. Carayol rakip savunmayı ‘otobana’ çevirdi. Süper oyununu golle de süsledi.

1. Lig'de Demirspor'un 6 haftalık galibiyet özlemi, deplasmanında sona erdi. Mustapha Carayol ilk devrede forma bulurken harika bir gol attı, rakibin sağ kanadını çökertti. Müthiş bir performans sergileyen 31 yaşındaki Gambiyalı oyuncu çıktıktan sonra da adeta stop etti. Carayol "Uzun süredir 3 puan alamıyorduk. Bu hafta bu özlemi dindirdiğimiz için mutluyuz" dedi. Bu arada Karagümrükspor'tan ayrılan teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, Güney temsilcisinin yeni başkan sportif danışmanı olarak göreve başladı.

  1. 27.11.2019
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