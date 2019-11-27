Carayol şov!

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'un 6 haftalık galibiyet özlemi, Osmanlıspor deplasmanında sona erdi. Mustapha Carayol ilk devrede forma bulurken harika bir gol attı, rakibin sağ kanadını çökertti. Müthiş bir performans sergileyen 31 yaşındaki Gambiyalı oyuncu çıktıktan sonra Adana Demirspor da adeta stop etti. Carayol "Uzun süredir 3 puan alamıyorduk. Bu hafta bu özlemi dindirdiğimiz için mutluyuz" dedi. Bu arada Karagümrükspor'tan ayrılan teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, Güney temsilcisinin yeni başkan sportif danışmanı olarak göreve başladı.