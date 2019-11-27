Carayol şov!
Adana Demirspor, Osmanlıspor’u 3 golle geçerken sol kanat oyuncusu uçtu. Carayol rakip savunmayı ‘otobana’ çevirdi. Süper oyununu golle de süsledi.
TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'un 6 haftalık galibiyet özlemi, Osmanlıspor deplasmanında sona erdi. Mustapha Carayol ilk devrede forma bulurken harika bir gol attı, rakibin sağ kanadını çökertti. Müthiş bir performans sergileyen 31 yaşındaki Gambiyalı oyuncu çıktıktan sonra Adana Demirspor da adeta stop etti. Carayol "Uzun süredir 3 puan alamıyorduk. Bu hafta bu özlemi dindirdiğimiz için mutluyuz" dedi. Bu arada Karagümrükspor'tan ayrılan teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, Güney temsilcisinin yeni başkan sportif danışmanı olarak göreve başladı.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
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Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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