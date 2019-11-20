Vedat Bora: Toparlanırız - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Haberleri Vedat Bora: Toparlanırız

: Toparlanırız

Vedat Bora: Toparlanırız

Demirspor'un başarılı oyuncusu sıkıntılı günleri aşacaklarını söyledi.

Demirspor'un başarılı oyuncusu sıkıntılı günleri aşacaklarını söyledi. Bora " çok büyük bir camia. Bugünleri de rahatlıkla aşacaktır. Takım içinde de arkadaşlık havası giderek güçlenmeye başladı. Artık herkes sorumluluğunun farkına varmalı" dedi. Vedat Bora, ADS'nin yerinin olduğunu belirtti.
  1. 20.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vedat Bora: Toparlanırız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN