Vedat Bora: Toparlanırız
Adana Demirspor'un başarılı oyuncusu Vedat Bora sıkıntılı günleri aşacaklarını söyledi.
Adana Demirspor'un başarılı oyuncusu Vedat Bora sıkıntılı günleri aşacaklarını söyledi. Bora "Adana Demirspor çok büyük bir camia. Bugünleri de rahatlıkla aşacaktır. Takım içinde de arkadaşlık havası giderek güçlenmeye başladı. Artık herkes sorumluluğunun farkına varmalı" dedi. Vedat Bora, ADS'nin yerinin Süper Lig olduğunu belirtti.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Vedat Bora: Toparlanırız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.