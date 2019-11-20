Böyle olmaz
Çotanaklarda başkan Sacit Ali Eren camiadan ve taraftardan destek göremediklerini söyledi.
Çotanaklarda başkan Sacit Ali Eren camiadan ve taraftardan destek göremediklerini söyledi. Eren "Son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldık. Ama 2-3 maç almayla iş bitmiyor. 2 bin seyirciyle şampiyon olamayız. Sosyal medyada 10 bin kişi var ama bu insanlar maça gelmiyor. Çevremizdeki insanlar nasıl sıkıntı çektiğimizi görüyor. Tarihin en desteksiz dönemini yaşıyoruz" diye konuştu.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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