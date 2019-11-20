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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Bergama kasırgası

Bergama kasırgası

8. Grup'ta , derbisinde güçlü rakibi 'nü 2-0 yenip liderliğini sürdürdü.

8. Grup'ta , derbisinde güçlü rakibi 'nü 2-0 yenip liderliğini sürdürdü. Üst üste son 8 maçını kazanan ev sahibi Bergama, puanını 25'e yükseltti.

Bergama Belediyesporlu oyuncular, Aliağa galibiyetinin ardından zaferi taraftarıyla birlikte kutladı.
  1. 20.11.2019
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