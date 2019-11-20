Bergama kasırgası
8. Grup'ta Bergama Belediyespor, İzmir derbisinde güçlü rakibi Aliağa Futbol Kulübü'nü 2-0 yenip liderliğini sürdürdü.
8. Grup'ta Bergama Belediyespor, İzmir derbisinde güçlü rakibi Aliağa Futbol Kulübü'nü 2-0 yenip liderliğini sürdürdü. Üst üste son 8 maçını kazanan ev sahibi Bergama, puanını 25'e yükseltti.
Bergama Belediyesporlu oyuncular, Aliağa galibiyetinin ardından zaferi taraftarıyla birlikte kutladı.
Bergama Belediyesporlu oyuncular, Aliağa galibiyetinin ardından zaferi taraftarıyla birlikte kutladı.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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