Es-Es'in dirilişi

Yeri geldi, tesislerde yemek çıkmadı, sular akmadı. Yeri geldi çarşıdan tesislere inecek dolmuş parası bulamayan oyuncular oldu. Verilen sözler tutulmadığı için yönetimi protesto edip toplu antrenmana çıkmasalar bile sorumluluk alan futbolcular asla bu mücadeleden pes etmedi. Lige kötü bir başlangıç yaparak eksilerden kurtulamayan Eskişehirspor, 10. ve 11. haftalarda alınan galibiyetlerle umut ışığını yaktı. Siyah-kırmızılı camia, 3-2'lik Osmanlıspor ve Adana Demirspor zaferleriyle yeniden ayağa kalktı. Es-Es, ligin güçlü takımları karşısında galibiyetler alarak çıkışa geçti. 3 puanlar takıma öz güven kazandırırken camia yeniden kenetlendi. Galibiyet serisini devam ettirmek isteyen siyah- kırmızılılar, haftaya Erzurumspor'u ağırlayacak. Amaç iç saha avantajını kullanarak galip gelmek.

YALNIZ BIRAKMADI

13 Ekim'de yapılan olağanüstü seçimle yeniden başkan seçilen Osman Taş'ın kısa bir süre içerisinde tekrar istifa etmesiyle Eskişehirspor başkansız kaldı. Başkansız kalan camiaya taraftar sahip çıktı. Yeni Eskişehir Stadı'nda ve deplasmanda oynanan karşılaşmalarda stadı dolduran taraftarlar, takımı yalnız bırakmadı. Son olarak aralarında 70 bin lira para toplayarak kulübe bağışlayan taraftarlar örnek bir davranışa imza attı.

10 GOL YABANCIDAN

Eskişehirspor'da gol yükünü yabancı futbolcular çekiyor. Bu kapsamda yabancı futbolcular 10 gol atarken yerliler de 5 gol attı. Son haftalardaki performansıyla alkış toplayan Sekidika takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Geçen 11 haftada; Jesse Sekidika 5, Milinkovic 4, Emre Güral 3, Sissoko 1, İbrahim Halil Öner 1 ve Cemali Sertel'de 1 gol atma başarısı gösterdi.

SEÇİME AZ KALDI

TÜRK futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, Süper Lig'ten düştüğü 2015- 2016 senesinden bugüne kadar 7 kez başkan değiştirdi. Başkanlık konusunda dikiş tutturamayan camia son olarak Osman Taş'ın istifa etmesi sebebiyle yine seçime gidiyor.

TARAFTAR PRİM TOPLADI

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, taraftara teşekkür etti. Demirbakan, "Duyarlı davranan bizim taraftarlarımız kendi aralarında 70 bin lira prim topladı. O primi yalnız futbolculara da değil bütün personelimize dağıttık, karınca kararınca. İnşallah taraftarların duyarlılığına, hali vakti yerinde olan başkaları da katılır. Eskişehirspor'a de layık bir yönetim gelir inşallah, biz onu bekliyoruz."

Eskişehirspor'da, eski futbolcusu Pinto'ya ödenmeyen borç nedeniyle küme düşme tehlikesi yaşanıyor. Es-Es bu sezonun başında, Pinto'ya ödenmeyen borçlar yüzünden Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından 6 puan silme cezası ile cezalandırılmıştı. 200 bin euro borcun halen ödenmediği belirtiliyor.