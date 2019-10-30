Ümraniye zirvede
TFF 1. Lig'de liderlik koltuğu 'birdir bir' oyununa döndü. Zirve bir kez daha el değiştirdi. Ümraniyespor, Altınordu'yu 4'ledi. Hatay, Dadaşlar'a takıldı. Ümraniyespor lider oldu
BOLUSPOR-KEÇİÖREN
Yarenler bu sezon bir ilki başardı. 8 hafta boyunca yenilgi görmeyen Keçiörengücü'nü 3-1'lik skorla geçmeyi bildi. Boluspor, 8 haftada 3 gol yiyen Keçiörengücü'ne 90 dakikada bu kadar golü attı. Kırmızı-beyazlılar bu galibiyetle alt sıralardan da çıktı.
ÜMRANİYE-ALTINORDU
İstanbul temsilcisi ilk yarıda Altınordu'yu sahadan sildi. Sağ bek Alaaddin'in nefis iki asistiyle fark 2'ye çıkınca İzmir ekibinin süngüleri düştü. Ümraniye ilk yarıda 4 gol atıp maçı aldı. İstanbul ekibi hafta sonunda zirvenin yeni sahibi oldu. Camiada sevinç büyük.
BALIKESİR-ADANA
İki kaleci maçı belirledi. Henüz ilk dakikada Balıkesirspor kalecisi Vukovic müthiş bir top çıkardı. 4. dakikada Adanaspor kalecisi Karacic gereksiz kart gördü. Bal-Kes, Adana'yı 3 golle mağlup etti. Adanaspor'a Engin İpekoğlu da çare olamadı.
İSTANBUL-BURSASPOR
Timsahların kalecisi Çağlar penaltıyı kurtardıktan sonra maçın seyri değişti. O ana kadar baskın olan İstanbulspor'un gardı düştü. Bursa 2 farkı buldu. Son dakikalarda Boğaların attığı gol puana yetmedi. Timsah'ın savunma sorununu çözmesi gerek
ALTAY-MENEMEN
Altay'ın çıkışı sona erdi, Menemen ligdeki 3. galibiyetini de deplasmanda elde etti. Menemen dış sahadaki performansını içeriye de taşıyabilirse play-off yapması kimse için sürpriz olmaz. Şampiyonluğu hedefleyen Altay ummadığı bir yenilgi aldı.
BB ERZURUM-HATAY
Dadaşlar sahasında lider Hatayspor'u mağlup etmeyi başardılar. Pote tecrübesiyle farkını hemen sahaya yansıttı. Attığı golle kilidi açtı. Üst sıralar için yeniden umutlanmak isteyen Erzurumspor 3 puanı 3 golle aldı. Mavi-beyazlılar artık seri galibiyetler istiyor.
GİRESUN-ESKİŞEHİR
Maçın büyük bölümü Giresunspor ile Eskişehir kalecisi Ebrar arasında geçti. Karadeniz ekibi, Himmet ve Landel'in etkili oyunuyla rakibini 3 golle geçti. Es-Es eksi 5 puanda ve sıkıntı giderek derinleşiyor. Fuat Çapa'yı gönderdiler ancak düzelemediler.
A.DEMİR-K.GÜMRÜK
İki takım da kapanmadı. Maç boyunca Adana Demir de Karagümrük de gol aradı. Ortaya çok keyifli bir maç çıktı. Adana Demirsp;or, Volkan Şen ile çok kaçırdı. Galibiyet hasretleri 4 karşılaşmaya çıktı. Fatih Karagümrükspor 2 hafta sonra takıldı.
OSMANLI-AKHİSAR
Başkent ekibi iyi futbolunun karşılığını Akhisar karşısında aldı. Ligin iki güçlü ekibinin karşılaşmasında Osmanlıspor güldü. Mertan mükemmel futbolunu 2 golle süsledi. Akhisar için art arda 2. deplasman mağlubiyeti düşündürücü. Bu sorunu aşmaları gerekiyor.
BAL-KES 5'TE 5
TFF 1. Lig'de Balıkesirspor sahasında rakiplerine şans tanımıyor. Kırmızıbeyazlılar, BB Erzurumspor, Ümraniyespor, Giresunspor ve Boluspor'un ardından Adanaspor'u da devirdi. Sahasında 5'te 5 yapmayı başardı. Camia çok mutlu.
- 30.10.2019
-
"Tek büyük Trabzonspor"
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
-
Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
-
Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
Ümraniye zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.