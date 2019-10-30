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30 Ekim 2019, Çarşamba
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Ümraniye zirvede

Ümraniye zirvede

'de liderlik koltuğu 'birdir bir' oyununa döndü. Zirve bir kez daha el değiştirdi. Ümraniyespor, Altınordu'yu 4'ledi. Hatay, Dadaşlar'a takıldı. Ümraniyespor lider oldu

BOLUSPOR-KEÇİÖREN

Yarenler bu sezon bir ilki başardı. 8 hafta boyunca yenilgi görmeyen Keçiörengücü'nü 3-1'lik skorla geçmeyi bildi. , 8 haftada 3 gol yiyen Keçiörengücü'ne 90 dakikada bu kadar golü attı. Kırmızı-beyazlılar bu galibiyetle alt sıralardan da çıktı.

ÜMRANİYE-ALTINORDU
temsilcisi ilk yarıda Altınordu'yu sahadan sildi. Sağ bek Alaaddin'in nefis iki asistiyle fark 2'ye çıkınca ekibinin süngüleri düştü. Ümraniye ilk yarıda 4 gol atıp maçı aldı. İstanbul ekibi hafta sonunda zirvenin yeni sahibi oldu. Camiada sevinç büyük.

BALIKESİR-ADANA

İki kaleci maçı belirledi. Henüz ilk dakikada kalecisi Vukovic müthiş bir top çıkardı. 4. dakikada kalecisi Karacic gereksiz kart gördü. Bal-Kes, 'yı 3 golle mağlup etti. Adanaspor'a da çare olamadı.

İSTANBUL-BURSASPOR

Timsahların kalecisi Çağlar penaltıyı kurtardıktan sonra maçın seyri değişti. O ana kadar baskın olan İstanbulspor'un gardı düştü. 2 farkı buldu. Son dakikalarda Boğaların attığı gol puana yetmedi. Timsah'ın savunma sorununu çözmesi gerek

ALTAY-MENEMEN
Altay'ın çıkışı sona erdi, Menemen ligdeki 3. galibiyetini de deplasmanda elde etti. Menemen dış sahadaki performansını içeriye de taşıyabilirse play-off yapması kimse için sürpriz olmaz. Şampiyonluğu hedefleyen Altay ummadığı bir yenilgi aldı.

BB ERZURUM-HATAY

Dadaşlar sahasında lider Hatayspor'u mağlup etmeyi başardılar. Pote tecrübesiyle farkını hemen sahaya yansıttı. Attığı golle kilidi açtı. Üst sıralar için yeniden umutlanmak isteyen Erzurumspor 3 puanı 3 golle aldı. Mavi-beyazlılar artık seri galibiyetler istiyor.

GİRESUN-ESKİŞEHİR

Maçın büyük bölümü Giresunspor ile kalecisi Ebrar arasında geçti. ekibi, Himmet ve Landel'in etkili oyunuyla rakibini 3 golle geçti. Es-Es eksi 5 puanda ve sıkıntı giderek derinleşiyor. 'yı gönderdiler ancak düzelemediler.

A.DEMİR-K.GÜMRÜK

İki takım da kapanmadı. Maç boyunca de Karagümrük de gol aradı. Ortaya çok keyifli bir maç çıktı. Adana Demirsp;or, ile çok kaçırdı. Galibiyet hasretleri 4 karşılaşmaya çıktı. Fatih Karagümrükspor 2 hafta sonra takıldı.

OSMANLI-AKHİSAR

Başkent ekibi iyi futbolunun karşılığını Akhisar karşısında aldı. Ligin iki güçlü ekibinin karşılaşmasında güldü. Mertan mükemmel futbolunu 2 golle süsledi. Akhisar için art arda 2. deplasman mağlubiyeti düşündürücü. Bu sorunu aşmaları gerekiyor.

BAL-KES 5'TE 5

'de Balıkesirspor sahasında rakiplerine şans tanımıyor. Kırmızıbeyazlılar, BB Erzurumspor, Ümraniyespor, Giresunspor ve Boluspor'un ardından Adanaspor'u da devirdi. Sahasında 5'te 5 yapmayı başardı. Camia çok mutlu.

  1. 30.10.2019
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